Beverly Hills emite mandado de prisão contra Lindsay Lohan

A polícia de Beverly Hills, na Califórnia, emitiu neste sábado, 14, um mandado de prisão contra a atriz americana Lindsay Lohan, disse a polícia local. "Nós esperamos que a Srta. Lohan se entregue para que esta questão seja resolvida em breve", disse a nota das autoridades.

Lohan, de 22 anos, está em liberdade condicional de 3 anos depois de ter admitido culpa por acusações de dirigir embriagada e de consumir cocaína em agosto de 2007. Na época, ela recebeu ordem de participar de um programa de 18 meses para dependentes de bebidas alcoólicas e de passar um dia na prisão.

A atriz pode voltar para a cadeia se não cumprir os termos da liberdade condicional, como submeter-se a testes para verificar se consumiu drogas ou manter contato com a polícia.

Segundo o jornal Los Angeles Times, a atriz deu uma declaração ao site PerezHilton.com, repudiando o mandado de prisão. "Este mandado para minha prisão é completamente falsificado e é uma mentira horrenda. Isto me fará perder todos os acordos que tenho agora. É horrível", escreveu a atriz em sua declaração.

A estrela de Confissões de uma Adolescente em Crise e Meninas Malvadas se envolveu em um acidente com seu carro em Los Angeles, em maio de 2007 e foi presa novamente em agosto, depois ter sido parada pela polícia.

Entre as acusações contra a atriz estão dirigir com mais álcool no sangue do que o limite permitido e de consumo de cocaína. A atriz evitou acusações mais sérias, pois estava apenas com uma pequena quantidade de drogas nas duas vezes que foi presa.

Lohan começou a carreira ainda adolescente, alcançando a fama em filmes como Operação Cupido, de 1998, e Sexta-Feira Muito Louca, de 2003.

No entanto a atriz não conseguiu manter a fama dos primeiros filmes. Em 2008 ela ganhou três prêmios Razzies, que todo ano apontam os piores da indústria cinematográfica, incluindo pior atriz por sua interpretação no thriller psicológico Eu Sei Quem Me Matou.

