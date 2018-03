'Betty, a Feia' faz Record adiar versão de 'Rebelde' A feia levou a melhor. A Record mudou de idéia e resolveu trocar a produção nacional de Rebelde pela versão do sucesso Betty, a Feia. O primeiro fruto da parceria fechada entre a emissora brasileira e a mexicana Televisa foi alterado no final da semana passada. A emissora, que chegou a anunciar à imprensa a escolha de Rebelde para sua 1ª adaptação, optou por fazer primeiro a versão de Betty, que julga ser mais simples. A Record desistiu de realizar neste momento a versão de Rebelde por conta do tempo escasso para colocar a produção no ar. A idéia da Record é compor o elenco com talentos selecionados em um grande concurso nacional. A direção da rede acredita que seria corrido realizar uma seleção em menos de 5 meses. O medo de falhar logo no primeiro produto da parceria fez a emissora optar pela adaptação de Betty. A ordem na rede é para a autora Margareth Boury iniciar já a adaptação do texto da novela, que terá direção de João Camargo. A seleção do elenco ficou para o início do ano e as gravações devem começar em março. A estréia da versão de Betty, a Feia está prevista para abril, na faixa das 19 horas. Já Rebelde, ficou para o segundo semestre de 2009. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.