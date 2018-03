Bette Midler vai leiloar figurinos ícones que usou nos palcos

A cantora e atriz também vai vender vários figurinos de palco criados por Bob Mackie e roupas que usou em capas de álbuns que datam dos anos 1970.

Entre os itens principais estão o figurino de sereia, rosa e roxo, que Midler usou durante seu show "The Showgirl Must Go On", que ficou em cartaz por dois anos em Las Vegas. A expectativa é que seja vendido por entre 1.000 e 1.500 dólares.

O vestido de Bob Mackie que ela usou na canção de abertura de sua turnê "Bette! Divine Madness", em 1980, tem valor estimado em entre 2.000 e 3.000 dólares.

Bette Midler, 65 anos, vendeu mais de 30 milhões de discos ao longo de uma carreira de 40 anos. Ela vai doar uma parte da renda do leilão à organização sem fins lucrativos que criou em 1995 para restaurar pequenos parques e jardins comunitários em Nova York.

O leilão terá lugar em Beverly Hills em 12 de novembro.

(Reportagem de Jill Serjeant)