Beto Guedes faz show no Rio no Teatro Rival

No ano em que completa 60 (dia 13 de agosto), Beto recupera "lados B". São músicas assim chamadas pelo próprio, mas não propriamente desconhecidas: "Tudo em Você" e "A Página do Relâmpago Elétrico", ambas com Ronaldo, "O Medo de Amar É o Medo de Ser Livre", com Brant, "Meu Ninho", com Wagner Tiso - autor dos arranjos -, e "Luz e Mistério", de Beto e Caetano Veloso, e as demais foram escolhidas por seus seguidores na internet, numa votação.

A gravação foi num show em julho de 2010, em Belo Horizonte. Contou com as participações de Tiso, a seu lado desde o primeiro disco, "A Página do Relâmpago Elétrico" (1977), do acordeão mineiro de Célio Balona e da voz de Daniela Mercury.

"O Sal da Terra" é das mais tocadas em páginas da internet que utilizam músicas, segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos (Ecad). Sinal de que as mensagens de amor e paz de Beto, com doses iguais de lirismo e bicho-grilice, não ficaram datadas. "O mundo está mais cruel, mas essas letras vão fazer sentido eternamente."

BETO GUEDES

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Teatro Rival

Hoje e sábado, às 19h30

Rua Álvaro Alvim, 33

Tel. 21- 2240-4469

R$ 45 a R$ 65