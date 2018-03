Bethânia faz novo show em São Paulo Maria Bethânia volta aos palcos com novo show, agora com o repertório de seu disco mais recente, Oásis de Bethânia, em São Paulo. Depois de estrear no Vivo Rio no Rio de Janeiro, a cantora se apresenta no HSBC Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281) nos dias 29, 30 e 31 de março, a preços populares e promocionais. Lançado em março de 2012, Oásis de Bethânia veio com formato inédito em sua carreira: cada uma das dez músicas do disco recebeu arranjo inédito de convidados especialíssimos, que trouxeram a sofisticação de seus arranjos, unidos à voz única de Bethânia, formando o tempero ideal para a sonoridade marcante desse novo trabalho.