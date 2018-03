Bethânia fará show só com músicas de Chico Buarque Criado em 1999, o Circuito Cultural Banco do Brasil retorna à ativa neste ano, com shows inéditos de intérpretes cantando exclusivamente a obra de um compositor. Com início no dia 18 de novembro, a turnê passará por Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, Goiânia e Recife. Com direção de Monique Gardenberg e curadoria de Toni Platão, o circuito receberá shows de Maria Bethânia cantando Chico Buarque, Lulu Santos interpretando temas de Roberto e Erasmo Carlos e Sandy dando voz a composições de Michael Jackson. A programação completa e mais informações podem ser conferidas no site www.bb.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.