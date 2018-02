Bethânia e o desassossego

Há quase 40 anos, desde o LP Rosa dos Ventos, Maria Bethânia traz para enriquecer seus discos e shows textos de Vinicius de Moraes, Ferreira Gullar, Castro Alves e, mais do que qualquer outro autor, Fernando Pessoa. A partir de hoje, essa intensa relação da cantora baiana com a palavra, seja em prosa ou em poesia, estará em primeiro plano, com as canções em segundo.

Bethânia e As Palavras, que ocupará o teatro Fashion Mall neste e no próximo fim de semana, é um espetáculo singular nessa carreira marcada pela fórmula texto-música. A seleção ficou a cargo do antropólogo Hermano Vianna, com quem a cantora costuma trocar poesias, e do ator e diretor Elias Andreato.

Alguns são poemas que os fãs que frequentam seus shows já a ouviram recitar, como Poema do Menino Jesus, de Alberto Caeiro, e Ultimatum, de Álvaro de Campos. Ambos heterônimos de Pessoa - chamado por Bethânia de "o poeta de sua vida", "fonte de sua sede", "sua mais fiel tradução". A devoção é tanta que a Casa Fernando Pessoa, instituição de Portugal, conferiu a ela a Ordem do Desassossego, láurea destinada aos grandes divulgadores de sua obra.

Escolhas. Os outros autores escolhidos são de gêneros e épocas diferentes: Padre Vieira, Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, o português Antonio Ramos Rosa, o moçambicano José Craveirinha, considerado o maior poeta de sua terra, o carioca Fausto Fawcett, o irmão Caetano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto começou no ano passado, quando ela foi convidada pela UFMG a participar de um ciclo de conferências.

No teatro Fashion Mall, além das leituras, ela cantará. No repertório, Amália Rodrigues (Estranha Forma de Vida), Paulinho da Viola (Dança da Solidão) e Renato Teixeira (Romaria). As músicas entrarão em trechos, justamente de modo oposto ao que acontece nos shows.

BETHÂNIA E AS PALAVRAS

Teatro Fashion Mall. Rio.

Estr.da da Gávea 899, (21) 3322-2495. 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 80/R$ 100.

Até 12/9.