Bethânia e amigos Para celebrar os 35 anos de carreira em 2001, Maria Bethânia reuniu na extinta casa de shows carioca Canecão uma porção de convidados de estilos diversos. Além de grandes evidências como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Edu Lobo e Milton Nascimento, vem desde o conterrâneo Roberto Mendes até Ana Carolina, entre Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, Lenine, Carlos Lyra, Chico César e Adriana Calcanhotto. É um elenco de peso que - além dos ausentes Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Dorival Caymmi e Zé Ketti - assina canções reveladoras da dimensão de Bethânia como respeitável e coerente intérprete nessas três décadas e meia na música popular do Brasil. Sob a direção de Bibi Ferreira, Bethânia atua como se estivesse recebendo amigos na sala de casa, à vontade, trajando calças amarelas no lugar dos habituais vestidos longos. No aspecto musical não há surpresas ou novidades, exceto o desfile dos convidados. Os arranjos seguem o padrão que o violonista e diretor Jaime Alem estabeleceu nos 25 anos de parceria com ela, que se encerrou em 2012. O show começa com um medley de Maria Bethânia (Caetano Veloso) com Maria Betânia (Capiba), esta não creditada no DVD, interpretadas pelos músicos da banda, e termina com a indefectível O Que É, o Que É? (Gonzaguinha). Há também referências a outros shows históricos - Opinião, Chico & Bethânia, A Cena Muda - e depoimentos de convidados nos extras. Uma festa em grande estilo.