Best Translated Book Award seleciona Clarice Lispector A tradução para o inglês do livro Um Sopro de Vida (Pulsações), de Clarice Lispector, feita por Johnny Lorenz, está entre os finalistas do prêmio Best Translated Book Award 2013, promovido pela Universidade de Rochester. A obra tem como título A Breath of Life: Pulsations. Os vencedores da premiação serão anunciados em 4 de maio em cerimônia em Nova York. O tradutor e o autor ganharão, ambos, US$ 5 mil. Os indicados para a categoria poesia serão conhecidos em 10 de abril. Na longa lista de títulos finalistas em ficção está ainda o livro The Map and the Territory, do francês Michel Houellebecq, traduzido por Gavin Bowd.