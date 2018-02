Best-seller espanhola debate livro em São Paulo

No boca a boca, elogiado em blogs, o livro logo teve as primeiras tiragens esgotadas. A grande imprensa identificou o fenômeno, e a Planeta, dona do selo Temas de Hoy, abraçou a causa. Hoje, na 25.ª edição e com 550 mil cópias vendidas, a obra está com direitos comprados em 20 países, sendo 12 de outros idiomas.

A primeira tradução sai nesta semana, no Brasil, com evento de lançamento hoje no Instituto Cervantes. Em visita ao País, a autora participará de debate com a historiadora Mary Del Priore, mediado pela editora executiva do Estado Laura Greenhalgh.

A narrativa de O Tempo Entre Costuras se passa no antigo protetorado espanhol no Marrocos, onde, em meio à Guerra Civil Espanhola, a jovem costureira madrilenha Sira Quiroga convive com personagens reais num cenário em que as aparências dizem pouco sobre o que de fato acontece. Em entrevista ao Estado, Dueñas disse acreditar que parte do sucesso se deve ao fato de ter recuperado um momento histórico pouco lembrado na ficção. "Como minha mãe cresceu no protetorado, eu tinha muita informação em primeira mão, e encontrei personagens esquecidos ao investigar."