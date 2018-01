'Besouro' e 'Bróder' são destaques brasileiros em Berlim

"Brinco que Berlim este ano vai mostrar o filme do preto que voa e do preto que não voa, que vive na periferia, que anda de ônibus", disse Jeferson De, diretor de "Bróder" que, a uma semana da pré-estreia mundial em Berlim, está "acabando de acabar" seu primeiro longa. "É uma batalha terminar este filme, mas está valendo a pena. Vamos mostrar uma cara do nosso cinema que não costuma chegar lá fora", contou Jeferson, um dos novos talentos do cinema paulista.

Também expoente da produção paulista é Esmir Filho. Depois de estrear em Locarno e vencer o Festival do Rio, "Os Famosos e os Duendes da Morte" será exibido na seção Generation. No clima ''o bom filho à casa torna'', Esmir começou a desenvolver "Os Famosos" no Talent Campus de Berlim e agora volta para mostrar o resultado.

Vale prestar atenção ao projeto "Fucking Different São Paulo". Coprodução Brasil /Alemanha, na Panorama Main Program, revela em 11 episódios como é o amor homossexual na cidade. Não esquecer de "Lixo Extraordinário", de Vik Muniz, Lucy Walker, João Jardim e Karen Harley. Depois de ser premiado em Sundance, integra a Panorama Documental. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.