BERTOLUCCI, ELOGIO AO JOVEM

A pré-estreia de Eu e Você, o novo filme do cineasta italiano Bernardo Bertolucci, hoje, às 20 h, no Instituto Moreira Salles (IMS) do Rio, marca a retomada de um tema explorado no começo de sua carreira, quando dirigiu, aos 24 anos, seu segundo longa, Antes da Revolução (1964): a relação amorosa entre um jovem e uma mulher mais velha. A retrospectiva dedicado a Bertolucci pelo IMS, a partir de hoje, traz oito longas seus, inclusive La Luna (1978), que trata igualmente de uma relação amorosa intergeracional - no caso, a paixão incestuosa de um garoto, viciado em heroína, por sua mãe, uma famosa cantora lírica. La Luna será exibido na próxima sexta, com debate entre Luiz Fernando Gallego, Giovanna Bartucci e Walter Boechat. No mesmo dia será lançada uma edição de luxo do filme em DVD, acompanhada por um ensaio do crítico norte-americano Jefferson Kline, da Universidade de Boston.

Baseado no delicado e assustadoramente realista livro de Niccolò Ammaniti, Eu e Você, recém-lançado pela Editora Bertrand Brasil, o filme é um elogio à juventude feito por um cineasta de 72 anos, hoje dirigindo em cadeira de rodas depois que uma hérnia de disco detonou sua coluna. Não é seu primeiro contato com o universo de adolescentes e jovens à procura de emancipação. Há uma ligação temática entre Eu e Você e o citado La Luna, além de Os Sonhadores (2003), mas também ressonâncias de O Último Tango em Paris (1972) - incluído na retrospectiva-, talvez o mais polêmico de seus filmes por causa da cena de sexo anal entre Marlon Brando, então com 48 anos, e a jovem Maria Schneider, de 20 anos.

Exibido fora de competição no último Festival de Cannes, Eu e Você não é exatamente O Último Tango em Paris revisto e ampliado, até mesmo porque a diferença de idade entre os personagens é menor. No caso do filme mais recente, é uma mulher de apenas 25 anos, Olivia (Tea Falco), envolvida com o consumo de drogas, que seduz o adolescente Lorenzo (Jacopo Olmi Antinori), de 14 anos, seu não menos problemático meio-irmão. Simulando uma excursão escolar aos Alpes italianos, Lorenzo se refugia no porão abandonado do prédio onde mora. Seu propósito é enganar a mãe superprotetora, Arianna (Sonia Bergamasco), para passar uma semana em meio aos pertences de uma condessa morta. Lorenzo é inteligente, solitário, sensível, mas não se relaciona bem com os outros. Cria, então, um mundo particular com seus discos e filmes até aparecer a meia-irmã rejeitada, Olívia, dependente de drogas.

O mundo dos excluídos sempre foi o de Bertolucci. A exemplo de Lorenzo, o cineasta foi um garoto prodígio que, incentivado pelo pai, o poeta e crítico Attilio Bertolucci, começou a escrever aos 15 anos, recebendo um prêmio importante já em sua estreia literária. O pai ajudou Pasolini a publicar seu primeiro livro. Como retribuição, Pasolini adotou o jovem Bertolucci e tomou-o como seu assistente em Desajuste Social (Accatone, 1961). Criou-se um vínculo que nem a morte de Pasolini, roteirista do primeiro filme de Bertolucci, La Commare Seca (1962), conseguiu romper. Ele foi seu pai e mentor. Não que o pai verdadeiro rejeitasse o papel, mas, assim como o garoto mimado de La Luna, Bernardo Bertolucci parecia disputar com ele a atenção da mãe, uma bela mulher. A cena de abertura de La Luna é a recriação de um sonho que teve com ela: a mãe abandonando a casa, de bicicleta, com o filho, sob o testemunho da lua cheia. Freudiano, autorreferencial, La Luna fornece dados suficientes para entender não só a relação edipiana do personagem como a de seu realizador, ainda às voltas com um pai intelectual e que, além de tudo, era crítico de cinema.

Em Eu e Você, os laços que unem mãe e filho sufocam o garoto. Eles almoçam juntos nos mesmos restaurantes. Lorenzo imagina como seria o mundo se apenas os dois sobrevivessem a uma hecatombe. Já em La Luna, esses laços são ainda mais estreitos do que suportam os olhos do espectador, desafiado desde o prólogo, quando a mãe, num gesto quase erótico, lambe o mel que escorre sobre a pele do bebê numa vila mediterrânea, como lembra o crítico Jefferson Kline. Isso para não falar da chocante sequência em que a mãe, reproduzindo a Pietà de Michelangelo, ajuda o filho a manipular a seringa com heroína, submetendo-se ao assédio sexual do garoto.

Bertolucci nunca negou que La Luna fosse uma espécie de terapia, apontando a câmera para a cena de origem freudiana - nela, o pudor de Attilio Bertolucci impedia que ela avançasse além do permitido, e o filho, então, deu um jeito de realizar suas fantasias incestuosas em outros filmes. Sua filmografia, no entanto, vive além do sexo. Há na retrospectiva exemplos do cinema político de Bertolucci, destacando-se seu terceiro longa, Partner (1968) e sua obra-prima na área, O Conformista (1970), história de um jovem da alta burguesia seduzido pelo fascismo. Épicos que tentam entender a cultura oriental, como O Último Imperador (1987) e O Pequeno Buda (1973), mostram um Bertolucci em namoro com as superproduções. Finalmente, há os dramas intimistas dos anos 1990, entre eles O Céu Que Nos Protege (1990), e Assédio (1998), todos na mostra.

Depois de Os Sonhadores, realizado em 2003, Bertolucci decidiu voltar aos jovens. Diz que a política não é o centro das atenções num mundo de desastres naturais, mas a juventude, em constante revolução.