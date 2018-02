Bertazzo estreia novo espetáculo no Sesc Pinheiros Ivaldo Bertazzo prepara um livro. Colocou no papel suas pesquisas de mais de 30 anos sobre o corpo, sobre a reeducação do movimento, sobre a presença de traços animais em nossos gestos. A obra deve ser lançada só em outubro. Mas, antes disso, o coreógrafo pretende materializar todos esses conceitos no palco, nos corpos dos bailarinos de sua companhia. Foi para isso que criou "Corpo Vivo - Carrossel das Espécies", espetáculo que estreia hoje no Sesc Pinheiros, em São Paulo. "A peça é como se fosse a parte poética, imaginária dessas questões", pontua Bertazzo.