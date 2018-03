Berlim terá filme sobre Oiticica O documentário Hélio Oiticica, dirigido pelo sobrinho do artista, César Oiticica Filho, vai participar do 8.º Forum Expanded, que integra a programação do Festival de Cinema de Berlim, em fevereiro. O filme, premiado no Festival do Rio como melhor documentário, retrata Hélio Oiticica (1937-1980), criador referencial do neoconcretismo brasileiro e autor das instalações "penetráveis", por meio de material inédito, incluindo depoimentos do artista extraídos de obras em super-8 que ele realizou nos anos 1970. O Forum Expanded também anunciou participações da atriz Isabella Rossellini e do dramaturgo Richard Foreman.