Berlim começa a construir maior roda-gigante da Europa

Começaram nesta quarta-feira, em Berlim, as obras para a construção da maior roda-gigante da Europa. Ela terá 180 metros de altura e deve custar 120 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões). A nova atração suplantará a London Eye, a famosa roda-gigante às margens do rio Tâmisa em Londres, que tem 135 metros e ainda é a maior da Europa. A Grande Roda de Berlim está sendo construída ao lado do Jardim Zoológico, no centro da cidade, e deverá ficar pronta em 2009. A roda terá 36 cabines, cada uma com lugar para 40 pessoas. Os ingressos deverão custar 11 euros (cerca de R$ 28). Para completar uma volta, ela levará cerca de 35 minutos. A empresa operadora, a Great Berlin Wheel GmbH, espera atrair até 2 milhões de visitantes por ano. Segundo o prefeito de Berlim, Klaus Wowereit, a cidade toda vai lucrar com "este novo ponto na sua silhueta." Do alto, os visitantes poderão ver vários pontos turísticos da capital alemã, como o portão de Brandenburgo e o Reichstag, sede do Parlamento alemão. A maior roda-gigante do mundo está sendo construída atualmente em Pequim, na China. Ela deverá ter 208 metros de altura e também ficará pronta em 2009. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.