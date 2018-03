BERLIM ANUNCIA MAIS NOVE LONGAS-METRAGENS

O cineasta francês Bruno Dumont concorre com Camille Claudel 1915. O filme, estrelado por Juliette Binoche e Jean-Luc Vincennt, narra a vida reclusa da artista, à espera de uma visita de seu irmão, o poeta e diplomata Paul Claudel. Também da França vem Elle s'en Va, de Emmanuelle Bercot, com Catherine Deneuve, Mylène Demongeot e Claude Gensac no elenco.

An Episode in the Life of an Iron Picker, coprodução entre empresas da Bósnia, França e Eslovênia, é o novo filme de Danis Tanovic, diretor que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2002, com Terra de Ninguém. Da Alemanha, foi selecionado o filme Gold, de Thomas Arslan, que narra a história de um grupo de alemães no oeste americano nos anos 1890.

Dramas. Guillaume Nicloux apresenta em Berlim La Religieuse, inspirado em texto de Diderot sobre abusos religiosos a partir da história de uma moça que é obrigada a entrar para um convento. Já a luta cotidiana de uma mãe solteira na África do Sul é o ponto de partida de Pia Marais em Layla Fourie.

O festival deste ano contará com mais duas produções norte-americanas. A primeira é The Necessary Death of Charlie Countryman, de Fredrik Bond, que faz sua estreia no festival. Com Shia LaBeouf, Evan Rachel Wood, Mads Mikkelsen, Til Schweiger, Rupert Grint e James Buckley, o filme trata da paixão de um homem pela mulher de um chefão do crime. O veterano Steven Soderbergh, por sua vez, leva a Berlim Side Effects, thriller psicológica com roteiro de Scott Z. Burns e a presença de Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones e Channing Tatum no elenco.

A lista anunciada ontem se soma a filmes já divulgados no final do ano passado pela organização do festival: Terra Prometida, de Gus van Sant, com Matt Damon; a animação em 3D The Croods, de Kirk De Micco e Chris Sanders, dublada por Nicolas Cage; Gloria, do chileno Sebastián Lelio; e o coreano Nugu-ui Ttal-do Anin, de Hong Sangsoo. Na mostra competitiva serão exibidos ainda os longas Paradies: Hoffnung, de Ulrich Seidl, coprodução Alemanha e Áustria, e o romeno Polizia Copilului , dirigido por Clin Peter Netzer. / EFE