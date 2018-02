BENNETT E GAGA PLANEJAM DISCO Tony Bennet diz ter planos de gravar um disco dançante com Lady Gaga, em junho. Em entrevista, depois de ser premiado por sua obra pela fundação Amy Winehouse, o veterano crooner revelou que, apesar de ainda não ter entrado no estúdio com a diva, os dois concordaram em colaborar em um "grande disco de swing". "Já resolvemos tudo no papel", disse o cantor. Bennett, de 86 anos, e Gaga, de 26, gravaram um dueto de The Lady Is a Tramp para o aclamado disco Duets II, que o cantor lançou em 2011. O disco venceu um Grammy e serviu de esboço para o mais recente Viva Duets, em que colabora com cantores latinos. / AP