Benicio del Toro, Robert Duvall e Bill Murray visitam Cuba

Cerca de dez atores e outras figuras do setor cinematográfico chegaram a Cuba na noite de quarta-feira e vão permanecer na ilha até o fim de semana.

"Trata-se de uma visita particular. As pessoas estão aqui como parte de uma pesquisa para um projeto", disse à Reuters o porta-voz do grupo.

Os artistas visitaram na quinta-feira as instalações do Instituto Cubano de Estudos Cinematográficos (ICAIC).

De acordo com o representante do grupo, Del Toro "está aqui por outra razão, não ligada à pesquisa". Mas ele não deu maiores detalhes.

Del Toro aclamado em Havana em dezembro passado quando apresentou "Che", filme biográfico de Steven Soderbergh sobre o guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara, médico argentino que lutou ao lado de Fidel Castro na revolução de 1959 e é visto como herói nacional em Cuba.

Pouco antes, ele tinha apresentado o filme em Miami, onde foi exibido em meio a protestos de exilados cubanos de linha dura.

Os atores viajaram a Cuba com uma autorização do Departamento do Tesouro dos EUA, que fiscaliza o cumprimento do embargo contra a ilha.

Os EUA restringem as visitas de seus cidadãos a Cuba. Mas o Departamento do Tesouro emite autorizações para viagens de acadêmicos, artistas, empresários e religiosos, entre outros.

Outras personalidades de Hollywood, como Robert Redford, Arnold Schwarzenegger, Soderbergh e o diretor Steven Spielberg já foram a Cuba no passado. Mas os intercâmbios entre Cuba e EUA ficaram mais difíceis durante o governo de George W. Bush.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu "relançar" as relações entre os dois países, velhos inimigos da Guerra Fria e separados apenas pelos 145 quilômetros do Estreito da Flórida.