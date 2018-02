Benetton lança campanha em busca de 'desempregados do ano'

O presidente do grupo Benetton, de 48 anos, lançou a mais recente campanha publicitária "UNHATE" nesta terça-feira, destacando a situação de desempregados com menos de 30 anos que não conseguem encontrar um trabalho significativo.

Benetton acredita que a geração que está surgindo no mercado de trabalho atual, em que os antigos modelos econômicos não estão lhes fornecendo os tipos de oportunidades que mantiveram seus pais no trabalho por décadas, precisa ser aproveitada para ideias.

"Na história do mundo... as grandes invenções, grandes lideranças, as grandes diferenças sempre foram feitas por pessoas com menos de 30 anos", disse à Reuters o herdeiro de uma das marcas familiares de varejo mais conhecidas da Itália e do mundo.

"Agora, eu não acho que nós podemos olhar para este futuro desconhecido, a menos que falemos com essas pessoas."

Os anúncios e vídeos que mostram determinados jovens em protestos, em trajes de trabalho esperando por entrevistas ou em agências pedindo seguro-desemprego devem ser menos controversos do que a última campanha da Benetton, que mostrou o papa Bento 16 beijando um imã na boca e resultou e no pagamento de uma doação a uma instituição de caridade católica após uma disputa na Justiça.

MODELO ECONÔMICO

Benetton acredita que o modelo econômico pós-2a Guerra Mundial de crescimento baseado em um aumento incessante do Produto Interno Bruto (PIB) para ter prosperidade se tornou obsoleto com as rápidas mudanças do final do século 20 e início do 21, com a explosão do computador e da internet.

"O que precisamos fazer é pensar", disse ele em uma entrevista na loja da Benetton em Londres, no distrito de Knightsbridge. "Precisamos aceitar que o PIB não é a única unidade que vamos usar."

Benetton contou que a campanha foi inspirada tanto por uma equipe de 50 especialistas da Benetton que apresentou estatísticas que mostram que mais de 100 milhões de pessoas entre as idades de 15 e 29 anos estavam desempregados em todo o mundo quanto por uma recente viagem ao Japão.

Ele disse que ficou claro para ele em um restaurante de Tóquio que um exemplo viável do futuro econômico poderia ser o Japão, que sobreviveu a uma enorme crise no final de 1990 e a uma economia que encolheu nos últimos 20 anos.

"Ao mesmo tempo, eles foram capazes de fazer uma economia mais limpa", disse Benetton. "Você vai a Tóquio e vê que tem baixo nível de ruído, carros elétricos e sem poluição ou com menos poluição".

A mais recente campanha global consistirá de cartazes, camisetas, um filme e um concurso para escolher 100 "desempregados do ano", que vão receber 5.000 euros (6.600 dólares) cada para seus projetos.

Os participantes devem ter entre 18 e 30 anos e estarem desempregados. Eles devem enviar sua história e ideia para www.unhatefoundation.org e serão escolhidos por uma votação online no mesmo site. O concurso vai até 14 de outubro.