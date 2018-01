Benedito Rui Barbosa é submetido a cirurgia O escritor Benedito Rui Barbosa, conhecido por suas novelas da Rede Globo, passou por uma pequena cirurgia no Hospital do Coração, em São Paulo, e está em fase de recuperação. Segundo boletim médico divulgado pela Globo nessa quarta-feira, o autor das novelas "Rei do Gado" (1996) e "Terra Nostra" (1999) foi submetido a uma "drenagem de hematoma subdural" (procedimento realizado quando se tem um sangramento entre o crânio e o cérebro). Benedito Rui Barbosa, de 75 anos, encontra-se, de acordo com o boletim, assinado pela equipe do médico Enio Buffolo, em observação na UTI, e seu "quadro evolui de forma satisfatória e não há previsão de alta". Não há, no entanto, previsão de alta.