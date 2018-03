'Benedict não é um dândi. É um cara normal'

ALEXIS DENISOF - Foi muito bom trabalhar nesse projeto. Algumas vezes as pessoas são mais tradicionais, outras mais experimentais, mas esse nosso jeito é uma nova maneira, moderna, de trazer para os dias de hoje um texto tão importante, um bom momento para experimentar e reavivar o interesse dos jovens pela obra shakespeariana. Tudo que vemos de comédia romântica no cinema começou com Muito Barulho.

Sentiu-se intimidado com a responsabilidade?

ALEXIS DENISOF - Há uma preocupação, mas não intimidação. Queríamos encontrar nossa forma autêntica, e orgânica, de interpretar os personagens. Explorar a verdade que há em seus textos, sua observação sempre contundente do amor, do lado engraçado, ou nem tanto, dos relacionamentos.

Como concebeu seu Benedict?

ALEXIS DENISOF - Tentei fazer dele um cara contemporâneo. Não é um dândi, que se veste cheio de frufrus. É um cara normal, que qualquer um pode conhecer.