Ben Stiller se junta a estrelas em campanha de arrecadação contra fome na Somália

O ator de Hollywood Ben Stiller se juntou a estrelas das redes sociais para arrecadar 2 milhões de dólares para pessoas que sofrem de fome na Somália por conta de uma seca devastadora.

O ator de Zoolander e Uma Noite no Museu agora tenta recrutar outras celebridades, incluindo o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, a atriz de A Bela e a FeraEmma Watson e a modelo Cara Delevingne para apoiarem a iniciativa Love Army for Somalia (Exército do Amor para a Somália), que já arrecadou mais de 1,8 milhão de dólares desde sexta-feira.

Um voo inicial irá decolar na próxima segunda-feira com 60 toneladas de comida para a Somália, onde mais de 6 milhões de pessoas, cerca de metade da população, precisam de ajuda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Organização das Nações Unidas alerta que a Somália arrisca voltar à situação de fome à medida que a seca deixa milhões sem comida, água ou acesso à saúde em um país afetado por décadas de guerra.

A campanha teve início quando o amigo de Stiller, a personalidade do Vine e Snapchat Jerome Jarre, gravou uma mensagem no Twitter na qual pedia à Turkish Airlines, que tem voos diretos para a Somália, para encher um de seus voos com comida.

Stiller então gravou sua própria mensagem no Twitter, pedindo que a companhia aérea participasse do desafio.

“É uma ideia um pouco louca”, disse Stiller no vídeo. “Mas acho que pode funcionar... e pode criar um efeito bola de neve para fazer com que pessoas entrem em ação.”