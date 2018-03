Ben Harper volta em dezembro O cantor e compositor americano Ben Harper retorna ao Brasil em dezembro para sua segunda turnê pelo País. A turnê começará em Porto Alegre no dia 3 e, depois de passar por Florianópolis (dia 4), Belo Horizonte (6) e Brasília (7), chega a São Paulo no dia 9, quando acontece show na Via Funchal. A turnê termina no Rio de Janeiro, dia 10, no HSBC Arena. Já estão à venda ingressos para o show em Porto Alegre. Nas demais cidades (com exceção de Belo Horizonte, onde a venda começa no dia 20), os bilhetes estarão disponíveis a partir de sexta-feira. Informações sobre os ingressos para o show em São Paulo pelo telefone (11) 3846-2300.