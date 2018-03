Ben Harper toca em seis cidades do País em dezembro

Com 17 anos de carreira, dois Grammys e mais de 10 milhões de discos vendidos, o cantor vai fazer shows em Porto Alegre, no dia 3/12 no Pepsi OnStage; Florianópolis, no dia 4/12 no Stage Music Park; Belo Horizonte, no dia 6/12 no Chevrolet Hall; Brasília, no dia 7/12 no Tenda da UnB; São Paulo, no dia 9/12 no Via Funchal e Rio de Janeiro, dia 10/12 no HSBC Arena.

Promovida pela Boozuzu Entertainment e pela Geo Eventos, a turnê de Ben Harper já passou pela América do Norte, Europa, Austrália e África, além de uma apresentação no festival Lollapalooza, no Chile, em abril.

Em Porto Alegre, as vendas de ingressos já estão abertas pelo site www.opiniaoingressos.com.br. Em Florianópolis, Brasília, São Paulo e Rio, as entradas começam a ser vendidas no dia 16 de setembro. Haverá pré-venda para o show do Rio para clientes HSBC nos dias 14 e 15 pelo site www.ingressorapido.com.br. A venda em Belo Horizonte começa no dia 20 de setembro. Mais informações no site oficial da turnê a partir do dia 16 de setembro: www.benharperbrasil.com.