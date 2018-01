Ben Harper estende a mão ao blues com o CD 'Get Up!' Ben Harper é um homem de coragem. Pois quando todos rumam para o leste, ele embarca para o oeste sem nenhum constrangimento. Na era em que o blues corre riscos de desaparecer dos grandes repertórios e das turnês mundiais - a morte de Magic Slim, recentemente, tirou um dos últimos bluesmen legítimos da estrada, agora só faltam BB King e Buddy Guy - Ben chama o lendário gaitista Charlie Musselwhite para conceber um autêntico disco de blues, sem concessões. A voz de Harper, que parece dar a volta ao mundo de um álbum para o outro, vem suja, envolvente e, sabiamente, sem sofrer contágios com pretensos covers. Há blues de Chicago em I?m in I?m out and I?m Gone; blues de um domingo no Harlem em We Can?t End This Way; blues rock inglês e pesado em I Don?t Believe A Word You Say e blues balada pop em You Found Another Lover - todas assinadas por Harper e dedicadas a Solomon Burke e a John Lee Hooker. Musselwhite aparece em improvisos pontuais entre as frases, sem querer holofotes. Um álbum excepcional e profundo de um homem que estendeu a mão a um gênero em crise.