Ben Affleck fará o Batman em novo filme do Super-Homem

Ben Affleck será o novo Batman, anunciou a Warner Bros. nesta quinta-feira, 22. O ator e diretor de 41 anos interpretará o super-herói no filme que o juntará com o Super-Homem. O longa deverá estrear em julho de 2015.

Affleck contracenará com Henry Cavill na continuação de 'Homem de Aço'. Farão parte do elenco ainda Amy Adams, Laurence Fishburne e Diane Lane. A junção dos dois super-heróis da DC foi anunciada em julho, durante a Comic-Con, pelo diretor do filme, Zack Snyde.

Em nota, o diretor afirmou que Affleck vai dar contrabalanço ao Super-Homem de Cavill. A produção do novo filme, que ainda não tem título, deverá começar no ano que vem.