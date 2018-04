Ben Affleck estréia como diretor de cinema na França

Gone, Baby, Gone, o primeiro trabalho de Ben Affleck como diretor, será apresentado ao mundo em 5 de setembro, no Festival do Cinema Americano de Deauville, na França, segundo informa a revista online Hollywood Reporter. O artista está de volta com um thriller promissor baseado no romance homônimo de Dennis Lehane, autor de Sobre Meninos e Lobos. O drama policial acompanha dois investigadores particulares que procuram uma menina de 4 anos sequestrada num bairro violento de Boston. Affleck produziu, dirigiu e co-escreveu o filme, mas permaneceu atrás das câmeras, confiando o papel principal a seu irmão, Casey. O mais novo dos irmãos Affleck está prestes a ganhar muita visibilidade este ano, tendo contracenado com Brad Pitt em The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, que também integra a programação de Deauville. Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris e Amy Ryan completam o elenco de Gone, Baby, Gone. Depois de ler Gone, o quarto livro da popular série de Lehane sobre uma equipe de detetives que atuam na zona sul de Boston, Ben Affleck comprou os direitos sobre o livro do produtor Alan Ladd Jr. e depois redigiu o roteiro com seu amigo de colégio Aaron Stockard. Em 1998, Affleck e Matt Damon receberam um Oscar pelo roteiro de Gênio Indomável. Gone, Baby, Gone foi rodado no último verão americano no distrito Southy de Boston. Affleck fez questão de incluir locações reais em Boston e de empregar atores amadores para criar uma visão realista da vida nas ruas em uma região da cidade conhecida por ser habitada por famílias operárias e também por sua violência. Os dois irmãos famosos já confirmaram sua presença na estréia mundial do filme em Deauville. Gone, Baby, Gone tem estréia comercial prevista para 19 de outubro na América do Norte..