Bem-vindos àcasa de bonecas Já faz tempo, e tenho até pudor de comentar, que as estrelas das novelas chegam cada vez mais reluzentes à minha TV. Há cada vez menos poros nos rostos - já reparou? -, e até as mais jovens abusam de todo o arsenal disponível de maquiagem, talvez não na intenção de ficar, mas ficando, com aspecto que beira o plástico. Tem a ver, claro, com o mundo em alta definição, que deixa ver mais do que se veria no próprio tête-à-tête.