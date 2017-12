Bem Simples sai do ar em janeiro

Por causa da demora no processo de transição, uma vez que a concessão de uma emissora aberta passa pelo Ministério das Comunicações, há poucas chances de o novo canal entrar no ar ainda no primeiro semestre do ano que vem.

Com a nova aquisição do Grupo Spring, funcionários da empresa cogitam dar expediente no prédio que abrigava a MTV, no Sumaré. Além da concessão do sinal da emissora, o imóvel entrou na negociação.

O bom desempenho das primeiras temporadas do quadro Fenômenos do YouTube, do Programa Eliana (SBT), e do game show Os Incríveis - O Grande Desafio (NatGeo) fez com que a Endemol Brasil renovasse ambos, que ganharão novas etapas ainda em 2014 nas respectivas emissoras. A produtora é que trouxe os formatos para o País.

Na onda da criação de conteúdo para a internet, a Endemol Brasil começará a produzir atrações feitas exclusivamente para a rede no canal Endemol Beyond. A matriz holandesa distribuiu 30 milhões entre as sucursais do mundo para investir no projeto.

Em clima de despedida de Fiuk, que deixa o Coletivation para voltar a atuar em novelas da Globo, a MTV vai reprisar o programa no mês de janeiro. O canal ainda não definiu o substituto do cantor.

Depois de repensar sobre o post em que dava boas vindas a Danilo Gentili ao SBT, Celso Portiolli apagou a publicação do Twitter.

Milhem Cortaz vai perder o chão como Barzilai, protagonista do episódio O Leproso de Genesaré, da série Milagres de Jesus, que estreia em janeiro na Record. Por

causa da doença, ele vai perder os negócios, abandonar a família e vagar sozinho.

O grupo Fox marcou para 24 de janeiro a fusão dos canais Fox Life e Bem Simples. O segundo - com atrações de culinária, como o Homens Gourmet, e programas de dicas no estilo 'faça você mesmo', como o Ser Mulher - dará lugar ao Fox Sport2, que ajudará a Fox a diluir a programação esportiva no ano de Copa do Mundo. Nas operadoras de TV por assinatura que ainda não entraram em acordo sobre o novo canal, produções antigas do Bem Simples serão exibidas. Antes da fusão, havia o plano de inserir programas do canal no Fox Life para o público ir se acostumando. A junção dos canais vem acontecendo em outros países.

Dias difíceis