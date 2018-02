'Belle Époque na Garoa' revela influência francesa em SP

Estruturado em seis capítulos, o livro retrata a cidade de São Paulo no período em que ela transitava da tradição para a modernidade, apropriando-se do contexto europeu da bela época francesa e ofuscando os traços da herança colonial. O terceiro capítulo da obra, intitulado "A Força da Luz", mostra como a iluminação pública irá alterar a relação da população com a noite, propiciando a cena cultural tão característica da época. Nesse período de influência da bela época francesa é que despontam dois símbolos que se tornarão marco da nova identidade da cidade: a Avenida Paulista e o Teatro Municipal.