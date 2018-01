Belíssima: personagem de Glória Pires diz adeus ao luxo Sexta-feira é outro dia de sustos para Júlia (Glória Pires). A heroína da novela global das 9 Belíssima recebe uma ação de despejo, mas só deixa a casa no capítulo de terça-feira. Também é na terça que Érica (Letícia Birkheuer) conta para André (Marcello Antony) que está grávida. A próxima semana também trará emoções fortes no casarão de Murat (Lima Duarte). O neto do turco conta para Cemil (Leopoldo Pacheco) que está namorando Ornella (Vera Holtz). Na praia, Alberto (Alexandre Borges) aproveita um passeio com o filho para se aproximar de Mônica (Camila Pitanga) e os dois se beijam. Já instalada em um hotel, Júlia descobre que Valdete (Leona Cavalli) estava grávida e que André armou a prisão dela. Apesar das cenas inéditas, Beíssima pode perder ibope na semana que vem, com a estréia, na Record, de Cidadão Brasileiro, novela das 9. Levando adiante o projeto "quero ser Globo", a emissora está gastando cerca de R$25 milhões para bancar a novela, de Lauro César Muniz, que estréia no dia 13 de março. O autor veio da Globo, os gastos são equivalentes aos da Globo, a mão-de-obra é da Globo. Todo esse investimento devido ao sucesso da novela das 7 Prova de Amor, que fez a emissora acreditar definitivamente no núcleo de teledramaturgia.