Belíssima não consegue grande audiência em Portugal Se por aqui muita gente fazia apostas sobre quem era o filho de Bia Falcão e o mandante do grande plano em Belíssima, em Portugal, a audiência não está nem aí com esses mistérios. No ar na rede portuguesa SIC, a trama de Silvio de Abreu não vem impressionando em audiência na terrinha desde a sua estréia. Segundo pesquisas locais, sua média varia lá entre 9% e 12%. Passa longe de sucessos da concorrente TVI, que batem a casa dos 17%. Belíssima termina lá em agosto e, mesmo sem a repercussão alcançada por folhetins anteriores de Silvio de Abreu em Portugal, a mídia local noticiou à exaustão o final da novela exibido no Brasil. Detalhe: desta vez, ao contrário do que aconteceu em A Próxima Vítima, não haverá um destino diferente reservado aos lusos. O desfecho, lá, será como cá. Mesmo sem muito sucesso entre essa platéia, Belíssima é uma das apostas da Globo Internacional do ano. A trama, que além de Portugal está sendo exibida na Grécia - estreou na semana passada no canal Alpha-Channel -, passa a ser comercializada para outros países a partir de janeiro de 2007 com títulos como Sinhá Moça.