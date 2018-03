Bélgica promove o cinema europeu com vídeo picante

Para promover o cinema europeu, a capital da Bélgica, Bruxelas, montou um vídeo com cenas picantes. Apresentado em Berlim em fevereiro, o vídeo de 44 segundos contém 18 fragmentos retirados de filmes de diretores famosos como o espanhol Pedro Almodóvar e o dinamarquês Lars Von Trier. Novidade para os internautas: O vídeo, intitulado Film Lovers Will Love This (Os Amantes de Cinema irão Amar Isso, em tradução livre), foi agora adicionado ao EU Tube, o novo canal do YouTube voltado para a produção audiovisual européia, provocando novas polêmicas. Até esta segunda-feira, a produção é, disparada, a mais clicada entre as cinqüenta mais populares do novo canal. O vídeo mostra uma série de cenas de sexo retiradas de filmes de grandes diretores europeus. No fim, aparece a legenda: "Milhões de amantes do cinema apreciam os filmes europeus a cada ano. A Europa sustenta os filmes europeus".