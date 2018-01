'Beleza Pura' mantém meta de audiência da Globo

A novela Beleza Pura estreou na Globo com 32 pontos no dia 18 de fevereiro. Até a semana passada, a novela da estreante Andrea Maltarolli, com supervisão de Silvio de Abreu, manteve uma média de 28 pontos no ibope e voltou a marcar, na terça-feira passada, 32 pontos. Não é uma média incrível - ainda não está nos sonhados 35 pontos -, mas a trama caiu no gosto do público. A autora diz que, desde a estréia, não mudou ''uma só vírgula'' do roteiro original, mesmo após os resultados do grupo de discussão sobre a novela. "Acho bom ouvir a opinião do público e incorporá-la à novela, mas não mexi em nada até agora", fala Andréa, que já sabia que iria encontrar uma dura batalha em audiência no horário. "Fui ''cabeça'' de Malhação por dois anos, já sabia o que esperar. Novela, e especialmente nesse horário das 7, é uma batalha mais dura. Eu me cobrava (antes da estréia) e me cobro muito." A autora acredita que o segredo do sucesso de Beleza Pura está na leveza da história. "Fiz um texto divertido e simples, que respeita a inteligência do espectador. É o típico romance que a gente tem vontade de guardar na cabeceira", fala ela. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo