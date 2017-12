'Beleza Pura' estréia com ibope abaixo das antecessoras Beleza Pura, a primeira novela de Andrea Maltarolli, estreou anteontem, na Globo, com uma audiência de 32 pontos, número inferior ao de suas antecessoras, mas na média do horário. Vale lembrar que Sete Pecados, de Walcyr Carrasco, entregou o horário com 37 pontos, média baixa em relação a Pé na Jaca, de Carlos Lombardi, e Cobras & Lagartos, de João Emanuel Carneiro. Apesar do ibope mediano, a trama de Andrea deve seguir a tendência do horário e crescer em audiência nos próximos dias, afinal, o elenco não é de se jogar fora - e a mocinha das 7 tem mais carisma que a das 9. Divertido foi ver o esforço da autora para firmar Regiane Alves - famosa por suas personagens intragáveis - como mocinha. Na nova novela, Regiane abraça crianças órfãs e chora ao falar de sua infância. Ela é boazinha! O jogo de cena entre Regiane e Edson Celulari deu humor ao capítulo, que só pecou ao mostrar o galã como uma espécie de Rambo conquistador. Mas a autora acertou ao exibir as situações que levarão os personagens principais a se conhecerem. Resta saber se a novata Andrea colocará o horário de volta à casa dos 40 pontos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo