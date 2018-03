'Bela Noite para Voar' estreia hoje nos cinemas Com as filmagens prontas desde 2003, chega hoje às salas de cinemas de todo o País o filme Bela Noite Para Voar. José de Abreu, que também está em cartaz com o filme O Menino da Porteira, interpreta o presidente Juscelino Kubitschek. Mariana Ximenes, Marcos Palmeira, Cassio Scarpin e Wolf Maia também são do elenco.