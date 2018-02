Beethoven e o rico universo de Isserlis Não sei se o restante do infelizmente pequeno público que foi à Sala São Paulo anteontem teve o mesmo sentimento. Mas foi avassalador o modo como a terceira sonata para violoncelo e piano de Beethoven dominou corações e mentes de todos os presentes, no fim do concerto. Por dois motivos: primeiro, a interpretação entusiasmante do violoncelista Steven Isserlis e da pianista Connie Shih. O toque dele é tão firme e resoluto, ressaltando cada contraste dinâmico, que acaba empurrando a pianista para um toque que exagera a dinâmica, soando várias vezes martelato demais.