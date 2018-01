Beckham visita Serra Leoa como enviado do UNICEF O jogador inglês de futebol David Beckham se encontrou com crianças em Serra Leoa neste sábado em viagem como Embaixador da Boa Vontade do UNICEF, afirmou agência das Organização das Nações Unidas (ONU). O meio-campista do LA Galaxy chegou ao oeste africano no final da sexta-feira para uma viagem de dois dias ao país que se recupera de uma guerra civil ocorrida entre 1991 e 2002. No país, ex-colônia britânica, os índices de mortalidade infantil e maternal estão entre as mais altas do mundo, onde estradas, escolas e hospitais foram devastadas no conflito, conhecido por imagens de soldados crianças matando civis. O ex-capitão da seleção inglesa viajou além da capital Freetown para áreas rurais ao norte do país, que foi tomado por rebeldes durante a guerra. (Reportagem de Katrina Manson)