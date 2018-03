Beckham lança nova campanha de roupas íntimas da Armani

Beckham disse que estava "orgulhoso, mas um pouco constrangido" pelo gigantesco painel fotográfico dele mesmo em nada menos do que um cipó, cuecas pretas com o logo de águia da Emporio Armani, que agora aparece no centro de comércio Oxford Street, em Londres.

O jogador de 34 anos, atualmente emprestado do Los Angeles Galaxy para o Milan, e sua esposa Victoria, ex-Spice Girl, já se despiram antes para campanhas da Armani.

A fotografia mostra o astro inglês só de cueca com uma corda trançada a sua volta, que cobre parcialmente as tatuagens em seus braços.

"Ele é deslumbrante", delirou a modelo de 18 anos Georgia Palmer, uma das centenas de fãs que foi testemunhar a aparição de três minutos de Beckham, apesar da greve de metrô que deixou grande parte da capital britânica no caos.