Beckham e Victoria anunciam nova linha de perfume O jogador britânico David Beckham e sua mulher, Victoria, aparecem em pose sensual em foto que marca o lançamento da nova linha de perfume do casal. O astro do Real Madrid levanta a saia de sua mulher e olha desconfiado para um potencial rival enquanto a ex-Spice Girl, com os olhos fechados, agarra o marido, que está seminu. Os tablóides britânicos, sempre atentos ao famoso casal, ressaltaram que Victoria, que há pouco reclamava que não tinha bumbum, mostra um esplêndido no anúncio. Esta é a primeira campanha em que o casal colabora tão intimamente em uma marca destinada a aumentar sua fortuna, que a imprensa calcula em 134 milhões de euros. Os perfumes dos Beckham levam a marca "Intimately" e o logotipo com as iniciais dos dois nomes: V e B. O produto só começará a ser vendido em setembro, mas uma perfumaria do Reino Unido se antecipou ao lançar na segunda-feira as novas fragrâncias usando como chamariz sósias do casal.