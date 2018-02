Beckham diz que canta músicas das 'Spice Girls' no banho

O meio-campo inglês David Beckham, do Milan, confessou que canta músicas da banda "Spice Girls", de sua esposa Victoria, quando está tomando banho. Em entrevista ao jornal Corriere della Sera, a primeira desde que chegou a Milão, o meia disse ainda que gosta de ouvir salsa ou hip-hop antes de entrar em campo. Atualmente morando sozinho em um hotel da cidade italiana, ele afirmou que dança bem, mas não o faz muito frequentemente, e que a música preferida do repertório de sua esposa é Mama. Beckham explicou que vive uma vida mais tímida do que muitos pensam, e fica no hotel a maior parte do tempo quando não está com o Milan. "Sei que as pessoas esperavam que frequentasse ambientes mais mundanos, porque isso é o que pensam de mim. Fui ao desfile da Armani, mas essa era a segunda vez em 15 anos", comenta. Beckham garantiu que quem manda em sua casa não é ele ou Victoria, mas os três filhos do casal: Brooklyn, Romeo e Cruz. "Acho que nunca crescerei. Meus filhos ajudam a me manter jovem. Quando deixar de jogar, aproveitarei mais tempo com minha família e me ocuparei com minhas escolinhas de futebol, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil", diz. Atualmente, o jogador tem uma hora de aula de italiano por dia para se comunicar melhor com os companheiros de equipe, com quem diz já ter se entrosado - o melhor amigo é Paolo Maldini, que fala com ele em inglês. Ele contou que no domingo, após marcar pela primeira vez pelo Milan em um jogo oficial, telefonou para Victoria. "Fiquei assustado ao me ver tão feliz, parecia ter 15 anos a menos", comentou o inglês sobre o gol.