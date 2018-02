Bebel posa nua em revista; Lutero morre na casa de Olavo

A última especulação que circula sobre Paraíso Tropical é que Bebel, personagem de Camila Pitanga, que está se tornando uma das prostitutas mais famosa da dramaturgia nacional, vai dar uma volta por cima. Depois de perder o bebê e ser presa, será convidada para posar nua em uma revista de celebridades... Enquete: quem matou a gêmea má Taís? Já dado como certo é que Lutero (Edwin Luisi) vai morrer envenenado no apartamento de Olavo (Wagner Moura). No capítulo da próxima segunda-feira, segundo antecipa o site da novela, Olavo vai receber várias visitas uma atrás da outra. Tatiana (Lidi Lisboa) vai pedir que ele ajude o irmão Ivan (Bruno Gagliasso), que precisa de um advogado para se livrar da acusação de ter matado Taís. A segunda visita é de Paula, que está empenhada em descobrir a relação entre Olavo e Bebel. O terceiro é Lutero, que além de dar seu apoio total a Olavo no Grupo Cavalcanti, é seu futuro sogro e, portanto, recebido com uma boa dose de uísque. Durante a conversa, Lutero explica a Olavo o casamento dele com sua filha Alice terá que ser realizado com separação total de bens. Mas o pretenso genro não se abala com a notícia. Lutero bebe mais do uísque, passa mal, e morre. A presença de Paula no apartamento complica a história de Paula aos olhos do delegado Hélio (Ernani Moraes). O capítulo vai terminar com a prisão de Paula como suspeita de ter matado a irmã gêmea Taís, envenenado Marion e matado Lutero. É o segundo caso de envenenamento na trama, já que Marion também foi parar no hospital por conta de um gim envenenado. Além disso, é a segunda morte misteriosa na novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares no horário das nove da Globo. O último capítulo vai ao ar no dia 28. Só para lembrar, Gilberto Braga parou o Brasil diante da TV com o mistério sobre quem matou Odete Roitman, papel de Beatriz Segall na novela Vale Tudo de 1988.