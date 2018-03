Bebel Gilberto se apresenta em SP nesta terça e quarta

Bebel Gilberto está de volta ao Brasil - ela esteve no Rio e em São Paulo em julho para participar da homenagem a João Donato, dentro das comemorações dos 50 anos da bossa nova. Depois de um show no Circo Voador, no Rio, na semana passada, e outro no Sesc Campinas, domingo, a cantora, nascida e residente em Nova York (no East Village), se apresenta nesta terça, 11, e quarta no Sesc Pinheiros, em São Paulo. O repertório será, principalmente, de canções do CD Momento, que desde o ano passado vem sendo mostrado na Ásia, Austrália, Europa, México e Estados Unidos. Veja também: Bebel Gilberto canta 'Mulher sem Razão' Do primeiro disco, Tanto Tempo (2000), que a revelou para o mundo e vendeu mais de um milhão de cópias, ela relembra Bananeira (João Donato/Gilberto Gil). Bebel faz ainda uma homenagem a Caetano, com quem ela cantou num show fechado, no Rio, recentemente. O baiano está presente em Baby, Tempo de Estio e Menino do Rio. Do seu disco Bebel Gilberto (2004) entrou o sucesso Aganju (Carlinhos Brown). No show, Bebel é acompanhada de sua banda, formada pelo japonês Masaharu Shimizu (guitarra e baixo), o americano Thomas Bertlett (piano e teclados) e os brasileiros Magrus Borges (percussão) e Pedro Baby (guitarra), que são também seus parceiros. A cantora, filha de João Gilberto e Miúcha, costuma vir ao Brasil duas vezes por ano. Gosta de estar entre os amigos, no Rio, e de aproveitar as estadas para "se cuidar". "Quando venho para cá, vou à praia, ao Jardim Botânico, vejo a família, fico cuidando do meu bem-estar." No fim do ano passado, ela fez show no Morro da Urca, no Rio (em outra noite chuvosa), e na Via Funchal. Este ano, não conseguiu ver o show do pai pelo cinqüentenário da bossa nova - nem no Brasil, nem no exterior -, porque estava-se apresentando nas mesmas noites que ele. Bebel entra em estúdio em janeiro para gravar o novo disco. "Já estou me preparando para um outro momento", brinca, sem querer dar muitos detalhes sobre a próxima empreitada ("ainda é muito cedo", justifica). Antes disso, em dezembro, ela tem shows marcados em Nova York. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Bebel Gilberto. Teatro do Sesc Pinheiros (1.010 lug.). Rua Paes Leme, 195. Tel. (011) 3095-9400. Hoje e amanhã, 21 h. R$ 30.