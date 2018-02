Bebel e Olavo terão um filho em 'Paraíso Tropical'

O casal que domina a atenção do telespectador na novela Paraíso Tropical, no horário das nove da Globo, vai voltar. Após o rompimento brusco entre o executivo Olavo (Wagner Moura) e a garota de programa Bebel (Camila Pitanga), a novidade preparada pelo autor da trama, Gilberto Braga, é a chegada de Olavinho. Isso mesmo, Olavo e Bebel vão ter um filho. E a criança será usada, claro, para Olavo dar um golpe em seu tio Antenor (Tony Ramos). As cenas vão ao ar nos episódios 165 e 166, a partir da próxima quarta-feira, 12. Depois de se declararem, após muitas idas e vindas, Olavo e Bebel passam uma noite de amor no apartamento onde mora o executivo. Na manhã seguinte, após matar a saudade de suas estripulias amorosas, Olavo pede um café da manhã mas recebe uma indigesta Alice (Guilhermina Guinle) em sua porta. "Que cara é essa, Olavo?", pergunta a loira. O mentiroso a enrola tempo suficiente para que Bebel possa fugir sem ser vista. Poucos dias depois, Bebel descobre que está grávida, podendo então colocar em ação o plano de Olavo para enganar o tio. A garota passa sensual pelo bar do hotel, onde Antenor e Olavo conversam, na presença de Lutero (Edwin Luisi). Antenor diz estar triste pela briga com Lúcia (Glória Pires) e acaba bebendo mais do que deveria. Este é o momento certo para que o sobrinho coloque seu plano em prática. A cena de Antenor com Bebel vai ao ar apenas na quinta-feira, no capítulo 167.