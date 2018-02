Bebel conta a Lúcia que está grávida de Antenor

Paraíso Tropical, a novela das nove da Globo, conquista o telespectador a cada capítulo, com muita lenha nas histórias entre os vários casais da trama. Uma das cenas que está por vir coloca Bebel (Camila Pitanga) e Lúcia (Glória Pires) frente a frente, com um assunto para lá de delicado. Bebel, a garota de programa, diz que está grávida de três meses de Antenor (Toni Ramos), após uma única noite juntos. A informação está no site oficial da novela. Lúcia, que viveu com o marido momentos de grande expectativa em torno de uma gravidez, fica estarrecida com a notícia. Mal se lembrava de ter um dia visto Bebel, que titubeando com as palavras, lança a proposta de servir de barriga de aluguel, querendo dar a criança para Antenor e Lúcia criarem. Lúcia vai colocar Bebel para fora aos gritos, conforme noticia a emissora, mas ela sai deixando o endereço escrito num papelzinho... É bom lembrar que Glória Pires vive uma personagem corretíssima em Paraíso Tropical. Lúcia é o tipo de mulher que não perdoa qualquer deslize e vive momentos de angústia após descobrir que seu marido contratou Taís (Alessandra Negrini) para separar sua irmã gêmea Paula de Daniel (Fábio Assunção). A gravidez, que na verdade arma a volta do casal 20 da trama, Olavo (Wagner Moura) e Bebel, foi confirmada no capítulo de quarta-feira passada, 12. Nesta sexta, 14, deve ocorrer o suposto único encontro íntimo entre Bebel e Antenor. Já a conversa entre Bebel e Lúcia deverá ir ao ar na semana que vem.