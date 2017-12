Bebê sobrevive após cair de trem pelo banheiro na Índia Um bebê recém-nascido sobreviveu a um nascimento incomum após ter caído pelo vaso sanitário de um trem um movimento diretamente nos trilhos, quando sua mãe inesperadamente deu à luz enquanto aliviava o ventre. "A saída foi muito de repente", disse Bhuri Kalbi, a mãe da menina que nasceu de sete meses. "Eu nem percebi que minha filha tinha passado pelo buraco no banheiro", acrescentou. Kalbi, de 33 anos e residente de Rajasthan, desmaiou no banheiro por alguns minutos até despertar a avisar sua família do que tinha acontecido, na terça-feira. "Eles pararam o trem e correram pelo trilho procurando o bebê", disse ela, falando de sua cama no hospital na cidade de Ahmedabad. Funcionários ferroviários de uma estação próxima foram alertados e encontraram a menina no chão sem ferimentos no trilho. O bebê está internado em tratamento intensivo por ter nascido de forma prematura. Quase todos os banheiros de trem na Índia são sujos e tem um encanamento direto para os trilhos. (Reportagem de Rupam Jain Nair)