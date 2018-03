Bebê real de William e Kate está previsto para julho

A gravidez da duquesa de Cambridge, de 31 anos, foi revelada em dezembro, quando ela foi hospitalizada por três dias em consequência de um acentuado enjoo matinal.

"Suas altezas reais o duque e a duquesa de Cambridge estão encantados por confirmar que estão esperando um bebê para julho", informou em comunicado o gabinete do príncipe, que também negou especulações que a gravidez seria de gêmeos.

"O estado da duquese continua a melhorar desde sua estadia no hospital no mês passado", acrescentou a nota.

William, filho mais velho do herdeiro do trono britânico, príncipe Charles, se casou com Kate Middleton em abril de 2011 e ambos receberam os títulos de duque e duquesa de Cambridge.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Stephen Addison)