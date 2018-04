Bebê de Gisele será menino e se chamará Gabriel, diz revista

O bebê da modelo Gisele Bündchen e do jogador de futebol americano Tom Brady será um menino e deve se chamar Gabriel, segundo divulgou nesta quinta-feira, 17, o site da revista "National Enquirer".

Um amigo do casal disse que Gisele escolheu o nome pois ela tem uma irmã chamada Gabriela e sempre achou o nome bonito. "Além disso, Gisele foi criada em uma família católica, e Gabriel é um arcanjo, um mensageiro de Deus", afirmou a fonte.

Será o primeiro filho de Gisele e o segundo de Brady, que já tem um menino de dois anos com sua ex-namorada, a atriz Bridget Moynahan.

"Tom e Gisele não se importavam se o bebê seria um menino ou uma menina, mas agora que ela sabe que é um menino, está tão animada que não consegue parar de dizer às pessoas", disse a fonte.

Brady afirmou à CNN que acompanhará Gisele em aulas de preparação para o parto pelo método Lamaze, que promove uma abordagem natural, saudável e segura à gravidez e ao parto.

Gisele, de 29 anos, foi considerada pela Forbes como a modelo mais bem paga do mundo. De acordo com a revista financeira, ela ganhou 25 milhões de dólares no último ano por suas participações em várias campanhas publicitárias.