Bebê de Claudia Leitte está internado com meningite

O bebê Davi, de três meses, filho da cantora Claudia Leitte, está internado no Hospital Copa D'Or, na zona sul do Rio, com meningite, segundo informações da assessoria do hospital nesta terça-feira, 5.

O bebê foi internado na noite de segunda-feira com febre e alguns pontos vermelhos espalhados pelo corpo e o diagnóstico foi confirmado na manhã desta terça-feira, 5, pela assessoria do Hospital.

De acordo com boletim médico divulgado nesta manhã, Davi tem febre baixa, teve melhora no quadro geral e está estável, mas ainda não há previsão de alta. Segundo o hospital, Davi toma antibiótico intravenoso, está no soro e também está mamando. A cantora permanece o tempo todo ao lado do filho.