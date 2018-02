Beatriz Segall

Essa peça Conversando com Mamãe é uma adaptação do filme argentino?

É. O texto foi adaptado por um autor argentino e eu gosto até mais da versão para o teatro do que para o cinema. No filme, tudo explícito. Aqui, não. E, apesar da peça ter apenas dois atores, me parece que ela tem mais conteúdo. Além disso, eu posso dizer que nunca me senti tão feliz. É a primeira vez que atuo ao lado do Herson (Capri) e estou encantada. Espero fazer outras coisas com ele.

No filme, o personagem do filho parece se surpreender um pouco com a mãe, quando descobre quem ela é. Na peça essa sensação se mantém?

Sim. Ela é surpreendente. Diz coisas que ele não esperava, coisas em que nunca tinha pensado. Ela é uma mulher muito simples, mas que foi aprendendo a viver. A grande preocupação dela é passar isso para o filho, ensinar uma certa maneira de viver mais calma. Ela diz uma frase que acho muito boa: "A velhice traz a vantagem da sabedoria. Pena que essa vantagem chega um pouco tarde".

A senhora produzia bastante uma época. Conversando com Mamãe é uma produção sua?

Hoje, eu só trabalho quando sou convidada e o texto me agrada. Antes, eu produzia todos os meus espetáculos. Mas é um esforço muito grande e eu não tenho mais paciência para isso. Ficar pedindo pelo amor de Deus para me darem as condições de trabalhar. Já cheguei a bancar produções do meu bolso, mas hoje não dá mais. Aos 85 anos, não tenho mais idade para essas coisas. Hoje, cuido de mim.

E as produções ficaram muito mais caras...

E o teatro sofre hoje de uma série de restrições que não são contempladas. Tem o problema da meia-entrada, que funciona como um imposto de 50%. Também é muito difícil conseguir uma boa sala, não temos uma política. Das artes, o teatro é o que menos dá dinheiro. Por outro lado, não pode sumir. Posso fazer televisão, mas não deixo de fazer teatro. O teatro me permite criar.

Nunca teve vontade de dirigir?

Acho que para dirigir é preciso ter determinadas qualidades que eu não tenho. Ter uma visão global do espetáculo, que eu só começo a ter depois de metade dos ensaios.